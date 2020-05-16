شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة البرلمان: نثق فى قدرة مستثمرى القطاع فى جذب السياحة والحد من تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على أهمية اللقاء الموسع الذى عقده الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع مستثمرى القطاع السياحى بمحافظة البحر الأحمر، مشيدا بجميع القضايا والمناقشات والحوارات التى دارت بين الوزير والمستثمرين خلال اللقاء.

وقال "صدقى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن مثل هذه اللقاءات المباشرة فى غاية الأهمية لمواجهة المشكلات التى اعترضت قطاع السياحة خاصة فى ظل التداعيات السلبية الخطيرة لفيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة المصرى وقدرة الحكومة بالتعاون مع محافظ البنك المركزى طارق عامر على مواجهتها، مؤكدا أهمية تأكيد الدكتور خالد العنانى على ضرورة الالتزام بالضوابط التى وضعتها الحكومة لاستقبال النزلاء بنسبة إشغال 25 %.

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وقال النائب عمرو صدقى إن جميع مستثمرى قطاع السياحة بمحافظة البحر الأحمر تعهدوا خلال اللقاء بالتزامهم التام بالضوابط التى اعتمدها مجلس الوزراء، مؤكدا أن محافظة البحر الأحمر تعتبر واحدة من أهم المناطق والمحافظات السياحية التى نتمنى أن ينجح المستثمرون بعد أن أصبحت الكرة فى ملعبهم لجذب السياحة وهناك ثقة فى قدرتهم على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد التقى واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مع المستثمرين السياحيين بالمحافظة بحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب و عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية،وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وكامل أبوعلي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وذلك لمناقشة آخر تطورات عودة النشاط السياحي لفنادق المحافظة في ظل الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء لاستقبال النزلاء المصريين بدءا من اليوم بنسبة إشغال 25 ٪ من الطاقة الاستيعابية لها، وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وحصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة والاثار والصحة و السكان، وغرفة المنشآت الفندقي