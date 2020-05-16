خروج ٥ متعافين من كورونا من مستشفى العزل في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلنت مستشفى إسنا التخصصي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عن خروج ٥ من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

وأشارت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر في بيان سابق لها إلى تحقيق مستشفى العزل بإسنا أعلى معدلات للشفاء بين كافة مستشفيات الجمهورية المخصصة للعزل، وبلغت نسبة الوفيات بالفيروس بين المصابين أقل من ٣% معظمهم من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وصلوا إلى المستشفى في حالة متأخرة.