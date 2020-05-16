بنك الاستثمار القومي يرجئ خطة الترويج الخارجية لـ 7 شركات مملوكة له بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك الاستثمار القومي، لمصراوي، إن خطة الترويج الخارجية لـ 7 شركات مملوكة للبنك تم إرجائها بسبب تداعيات فيروس كورونا السلبية على حركة الاقتصاد العالمي والعربي.

وكان محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، في نوفمبر الماضي، إن البنك سيسند لصندوق مصر السيادي، الترويج والتسويق لـ7 شركات داخليًا وخارجيًا أمام المستثمرين

وبحسب المصدر فإن عملية الترويج للشركات المستهدفة أمام المستثمرين خارجيا كانت تسير في الوقت السابق بشكل جيد، ولكن توقفت كافة الاجتماعات والمباحثات بعد تأثر أعمال العديد من الشركات وتراجعت أعمالها على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا.

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وكانت خطة الترويج تستهدف جذب مستثمرين سواء للمشاركة في رأس المال أو شراء كامل لبعض الكيانات بهدف تعظيم الاستفادة منها وزيادة أعمالها.

وأكد المصدر على أن بيع حصة بنك الاستثمار القومي من بنك الاستثمار العربي كانت تدخل في عملية الترويج للكيانات المستهدفة، ولكن الوضع توقف بعد فيروس كورونا.

وكان كل من البنك والصندوق وقعا اتفاقية تعاون استثماري، العام الماضي لتعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال محمود منتصر وقتها إن التعاون بين البنك والصندوق السيادي يساعد بقوة في تعظيم الاستفادة من الأصول بما يمتلكه الصندوق الجديد من إمكانيات للترويج لهذه الأصول خارجيا وداخليا.