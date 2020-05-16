بالصور.. أمطار وسيول متوسطة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تعرضت بعض المناطق بمحافظة جنوب سيناء اليوم السبت، لسقوط أمطار أدت إلى حدوث سيول متوسطة الحدة بمنطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس.

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حالة الطوارئ عقب سقوط أمطار وسيول على بعض مدن المحافظة، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بجميع المدن.

وأكد المحافظ، أن جميع المدن قد جرى إعلامها رسميًا بتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وتوقعاتها بسقوط أمطار وسيول خلال هذه الفترة، لاتخاذ اللازم وتطهير مخرات السيل، وجاهزية المعدات، موضحًا أن مدينة سانت كاترين تعرضت لسقوط أمطار متقطعة، كما تعرضت قرية وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس اليوم، لسقوط أطار خفيفة تسببت في حدوث سيل متوسط الحدة.

وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس، أن السيل الناتج عن أمطار قرية وادي فيران بسيط جرى في مجراه الطبيعي، ولم يسبب أي خسائر مادية ابو بشرية وأيضًا لم يؤثر على حركة المرور.

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وأكد رئيس المدينة أن الأمطار توقفت ولكن الغيوم تعطي سماء المدينة مع حدوث برق ورعد شديد، لافتًا إلى أنه جرى نشر المعدات الثقيلة على طول الطرق الحيوية بالمدينة لإزالة أي ترسبات قد يحدثها السيل.

من جانبه قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة تعرضت لأمطار خفيفة ومتقطعة لم تسفر عن سيول، والحركة تسير بشكل طبيعي داخل المدينة .

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين، أن منطقة وادي سهب تعرضت لأمطار متوسطة، والطريق بين سانت كاترين ووادي وفيران يعمل بصورة طبيعية ولم يجرى غلقه.

جدير بالذكر أن شهر مايو، هو بداية الموسم الثاني للسيول التي تضرب بعض مدن محافظة جنوب سيناء.