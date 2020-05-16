مالي تعلن مقتل 30 إرهابياً على حدودها مع بوركينافاسو

أعلنت القوات المسلحة في مالي مقتل 30 إرهابيا على الحدود مع بوركينافاسو.
وذكر الجيش المالي- في بيان أوردته وكالةالأنباء المالية الرسمية، اليوم السبت، أنه تم ضبط 25 دراجة نارية ومواد ومعدات مهمة مع الإرهابيين.
تجدر الإشارة إلى أن النقاط العسكرية عند المنطقة الحدودية بين مالي وبوركينافاسو تتعرض باستمرار لهجمات إرهابية من قبل جماعات نشطة هناك.
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