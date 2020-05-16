لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 902 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في مطار رفيقالحريري الدولي (مطار بيروت) والمستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.
موضحة أن هذا العدد من المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ بي سي آر وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين، كما أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1348 فحصا للمقيمين و525 فحصا للبنانيين الوافدين في رحلات الإجلاء.
وأشارت الوزارة – في بيان اليوم السبت – إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 247 شخصا،
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