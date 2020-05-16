113609 فحوص للكشف عن إصابات كورونا في ووهان

قالت اللجنة الصحية في مدينة ووهان، وهي البؤرة الأصلية لتفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم السبت، إن المدينة أجرت 113609 اختبار حمض نووي يوم 15 مايو الجاري.



وبدأت ووهان حملة فحوص في مختلف أرجاء المدينة بعد أن

أعلنت في مطلع الأسبوع الماضي عن أول مجموعة إصابات بكوفيد-19 منذ رفع قيود العزل العام فيها في الثامن من أبريل نيسان وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.

ويزيد عدد الاختبارات التي أجريت يوم 15 مايو في المدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة بنسبة تتجاوز 50 في المئة بالمقارنة بعدد الاختبارات التي أجريت في اليوم السابق والتي بلغ عددها 72791 اختبارا والعدد أيضا هو الأكبر منذ أن بدأت اللجنة الصحية البلدية في نشر البيانات عن المرض يوم 21 فبراير.