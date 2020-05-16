ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت لـ 13802 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد (942) حالة, منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض, وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى, وتتبع المخالطين وفحصهم.

من بين الحالات التي رصدت خلال ال 24 ساعة الماضية, 251 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية, و 208 حالة لمواطنين كويتيين, و 156 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية, و 124 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية, أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.



وقال الدكتور عبد الله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية ان من ضمن مجموع الحالات التي رصدت خلال ال 24 ساعة الماضية, تم رصد 331 حالة في منطقة الفروانية الصحية, و 239 حالة في منطقة الأحمدي الصحية, و 155 حالة في منطقة حولي الصحية, و 129 حالة في منطقة الجهراء الصحية, و 88 حالة في منطقة العاصمة

الصحية.



أما عن المناطق السكنية والتي رصد فيها أكبر عدد للإصابات خلال ال 24 ساعة الماضية, فقد تم رصد 112 حالة في منطقة الفروانية, و 79 حالة في منطقة جليب الشيوخ, و 53 حالة في منطقة الهبولة, و 46 حالة في منطقة الفحيحيل.



‫يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت, والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 13802 حالة.‬ وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19‪ ‬في دولة الكويت 3843 حالة, وذلك بعد إعلان شفاء عدد 203 حالة خلال ال 24 ساعة الماضية.

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أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة, فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 169 حالة, وقد جرى تسجيل 11 حالة وفاة, ناتجة

عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف-2, حيث كان مرض كوفيد-19 السبب الرئيسي للوفاة.



وبذلك يصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 , ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9852 حالة.



وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي, فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 411 حالة, منها 376 لمواطنين كويتيين, و ‪35‬ لمقيمين من جنسيات مختلفة, وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس, على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوم في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي, اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.



وقد بلغ عدد المسحات خلال ال 24 ساعة الماضية ‪4712‬ , فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن ‪240716‬.



وجدد الدكتور عبد الله السند الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر, وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة, والتي تهدف لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا كوفيد-19 والقضاء عليه, كما نوصي بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض, ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.