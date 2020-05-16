سر تخوف السودان من سد النهضة الإثيوبي

شهد الموقف السوداني من سد النهضة الاثيوبي تحولاً جذرياً ، فبعد أن كانت تؤيد وتدعم إثيوبيا في إنشاء السد أصبح الان تعلن عن مخاوفها من انهيار السد.
أعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين، عن مخاوف بلاده من انهيار سد النهضة، مؤكدًا أنه احتمال وارد لأن "الإنسان لم يخلق الكون".
وقال قمر الدين، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، يوم الخميس الماضي ، أن مخاوف السودان من إنشاء سد النهضة تطغى على آماله في السد،مشيرا إلى أن الخرطوم تحاول التفاوض مع مصر وأثيوبيا لتقليل هذه المخاوف ورفع الآمال.
وأوضح " إن "نحن نرى أنّ المشكلة الأساسية في موضوع سد النهضة هو عدم التوصل إلى اتفاق على مواعيد ملء حوض السد، واقول هذا الكلام وانا لست متخصصا وأيضا لست متابع عن كثب المفاوضات في واشنطن لأن هذه المفاوضات معقدة جدا وفيها جوانب فنية كبيرة وأنا غير ملمبها".
وأضاف قمر الدين "لدينا مخاوف وآمال في سد النهضة ومخاوفنا تطغى على الآمال، ولذلك نحاول في التفاوض مع الأخوة في مصر وإثيوبيا لكي نقلل من هذه المخاوف ونرفع الآمال".
وأكد على أن هناك دائمًا خطر ولو ضئيل في حصول انهيار بالسد، "لأن الإنسان لم يخلق هذا الكون"، ولذلك يبقى أي عمل بشري عرضة ولو بنسبة ضئيلة لخطر الانهيار.
وكان مسؤولون إثيوبيون بارزون اكدوا أن بلادهم سوف تبدأ في ملء "سد النهضة" في يوليو المقبل، بجانب أن تقارير تشير إلى اكتمال ثلاثة أرباع أعمال البناء في السد.
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