تعليق الصحة العالمية على دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهان غيبريسوس، عن أمله في أن تحتفل البشرية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بالانتصار على وباء كورونا.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر تم تنظيمه عن بعد مع اللجنة الأولمبية الدولية، إن المنظمة ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على حياةالناس، مضيفا أن التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية خطوة هامة، في هذا الاتجاه.
وأعرب عن أمله في التغلب على هذا الوباء، قائلا: "آمل أن تصبح طوكيو مكانا لانتصار البشرية على فيروس كورونا وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك. لن
ومدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهان غيبريسوس، اليوم السبت، اتفاقا للتعاون بين الجانبين.
وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو، في مارس الماضي، أن الألعاب الأولمبية ستقام في اليابان في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس العام المقبل، والألعاب البارالمبية من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.
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