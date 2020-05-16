اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر

بسبب موجات الحرارة التي تشهدها اليونان، حيث تجاوزت 40 درجة مئوية، قررت السلطات فتح 515 شاطئا أمام الزوار.

وتشهد اليونان ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة لم يتم تسجيلها منذ 150 عاما.

وأغلقت السلطات اليونانية في منتصف مارس الماضي، الشواطئ أمام الناس كجزء من الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا، لكن بسبب ارتفاع دجات الحرارة في

الأيام الأخيرة، حيث بلغت 42 درجة في الظل، قررت السلطات إعادة فتح الشواطئ أمام المصطافين.

ووضعت السلطات مجموعة من الشروط لمنع تفشي فيروس كورونا، أهمها منع وجود أكثر من 40 شخصا في كل 1000 متر مربع.