إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا منذ شهرين

في مؤشر إيجابي جديد، سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة وفيات ناجمة عن فيروس كورونا المستجد منذ منتصف مارس الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت عن تسجيل 102 وفاة جديدة جراء الفيروس الذي يسبب مرض"كوفيد-19" خلال اليوم الأخير (مقابل 138 وفاة في اليوم السابق) لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 27563 حالة وفاة.
وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 539 إصابة جديدةبكورونا (مقابل 549 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في إسبانيا منذ بداية الجائحة 230698، بما في ذلك أكثر من 146 ألف حالة شفاء.
ويأتي ذلك في وقت انتقلت فيه أكثر من نصف مناطق البلاد إلى المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة لردع تفشي الجائحة.
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