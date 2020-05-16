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قطر تتخطى الـ30 ألف إصابة بكورونا

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تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس المستجد في قطر اليوم السبت، عتبة الـ30 ألفا، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 1.5 ألف حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أنها سجلت 1547 إصابة جديدة بالفيروس

الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع إحصائيات اليوم السابق (1153 إصابة).

 

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وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في قطر منذ بداية الجائحة 30972، استنادا

إلى البيانات الرسمية المنشورة من قبل الوزارة.

 

وأعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، والضحية الجديد هو مقيم في سن 74 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، لترتفع حصيلة الوفيات جراء العدوى في البلاد إلى 15.

وتماثل 242 مريضا للشفاء من كورونا في قطر خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3788.

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