إيران تسجل معدل وفيات بفيروس كورونا هو الأقل منذ شهرين

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 1757 إصابة جديدة

بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و35 حالة وفاة جديدة، وهو أقل معدل وفيات منذ شهرين.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت: "تم تسجيل 1757 إصابة جديدة

بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد 118392 شخصا، منهم 2716 في حالة صحية حرجة، كما سجلت 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 6937 حالة وفاة".

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 93147 شخصا، فضلا عن إجراء 672679 فحص تشخيص لكورونا في إيران حتى اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال خطيرا، داعية المواطنين إلى التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي واتباع إجراءات الوقاية الضرورية