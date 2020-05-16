كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا.. تسجيل 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في إندونيسيا عن 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 17،025.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن إندونيسيا سجلت أيضًا 13 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي لوفيات COVID-19 إلى 1089، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "يوريانتو"، أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا اختبرت 135726 شخصًا.

وأوضح "يوريانتو"، أن 35069 مريضًا يشتبه في إصابتهم بأمراض الجهاز التنفسي الحادة يعالجون في أنحاء البلاد.