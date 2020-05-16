كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أول دولة عربية تعلن موعد عودة الدراسة في الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير التعليم العالي الجزائري شمس الدين شيتور، اليوم السبت، عودة الدراسة في الجامعات بصفة عادية أواخر أغسطس المقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية، قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 187 إصابة جديدة و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

كما سجلت وزارة الصحة الجزائرية، يوم الخميس الماضي، تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.