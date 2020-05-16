كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونانيون يعودون إلى الشواطئ في موجة الحر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد اليونانيون على شاطئ البحر، اليوم السبت، عندما أُعيد فتح أكثر من 500 شاطئ، حيث سعت سلطات البلاد إلى السير في الخط الفاصل بين حماية الناس من فيروس كورونا المستجد أثناء إحياء قطاع السياحة الذي يعتمد عليه الكثيرون لكسب عيشهم.

بالنسبة للكثيرين في اليونان، كان هذا أول غزو في مكان عام كبير منذ أن بدأت البلاد في تخفيف إغلاقها في وقت سابق من هذا الشهر، وتزامنت أيضًا مع الموجة الحارة الأولى من العام، كما أوردت وكالة "رويترز".

كان مطلوبًا من الباحثين عن الشمس احترام قواعد المباعدة، والتي تنص حتى على المدى الذي يجب أن تبقى فيه المظلات منفصلة.

لا يُسمح بأكثر من 40 شخصًا لكل 1000 متر مربع (10،750 قدمًا مربعة)، في حين يجب أن تكون أعمدة المظلة على بعد أربعة أمتار (13 قدمًا)، مع عدم وجود المظلات أكثر من متر واحد، وفقًا لدليل صادر عن الحكومة، مع رسم بياني كامل.

في أليموس، وهو شاطئ شهير جنوب أثينا مباشرة، اصطف الناس من الصباح الباكر للاستيلاء على مكانهم تحت أشعة الشمس.

وقال يانيس تينتوماس، وهو في السبعينات من عمره، وهو يستقر تحت مظلة: "هذا هو أفضل شيء بالنسبة لنا كبار السن... أن نأتي ونسترخي قليلًا بعد حبسنا".

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وأضاف، أنه يلتزم بقواعد المباعدة، موضحًا: "أنها مثل البندقية في الرأس".

وقال مدير الشاطئ، نيكوس فينيريس، إن الزوار يتبعون القواعد حتى الآن وأعرب عن أمله في أن يستمروا في ذلك خلال الصيف.

وأكد: "نحن نسير في طريق غير معروف ولا نعرف إلى أين سينتهي".

على شاطئ مجاور طغت طائرة بدون طيار فوق كراسي التشمس، مع مكبرات الصوت تحث الناس على الحفاظ على مسافات آمنة من بعضهم البعض.

يأتي رفع الحظر في الوقت الذي تتطلع فيه البلدان في جميع أنحاء أوروبا والعالم إلى تخفيف القيود المفروضة للحد من الوباء، في محاولة لإحياء اقتصاداتها.