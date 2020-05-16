كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بحادث سير لموكب وزير الداخلية العراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض موكب وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم السبت، لحادث سير خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين في شمالي العراق، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وكشف مصدر امني عراقي، أن أحد أفراد حماية الوزير توفي خلال الحادث وأصيب ثلاثة آخرين بجروح"، مؤكدًا أن "إحدى سيارات موكب الغانمي انقلبت بين منطقتي عوينات والعوجة في محافظة صلاح الدين".

وقد وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، صباح اليوم إلى محافظة صلاح الدين لتفقد الأوضاع الأمنية فيها في ظل وجود تحركات لتنظيم "داعش" في تلك المنطقة.

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وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة العراقية، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

هذا ويواجه العالم شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,466 مليون إصابة، بينهم أكثر من 299 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,678 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.