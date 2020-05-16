كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة الإسبانية تعلن رغبتها في تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم السبت، رغبتها في تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

وقد سجلت السلطات الصحية في إسبانيا، في وقت سابق 102 وفاة جديدة و415 إصابة إضافية بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة الإسبانية، قد قررت وضع كل القادمين من الخارج اعتبارا من 15 مايو في حجر صحي لمدة أسبوعين، كما قررت الإبقاء على حدودها مغلقة حتى يوليو المقبل.

وكشفت وزارة الصحة الإسبانية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المُشخص حديثًا في إسبانيا في يوم واحد انخفض، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين.

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وأعلنت السلطات الصحية في إسبانيا أنها حددت 594 حالة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2283030. وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالمرض 176 اليوم الثلاثاء إلى 26920، كما ذكرت وكالة "رويترز".

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.