كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين.. قلق بووهان من زيادة الإصابات إثر إجراء اختبارات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الوقت الذي عادت فيه مدينة ووهان الصينية، حيث بدأت جائحة فيروس كورونا المستجد ، إلى إجراء حملة اختبار ضخمة، أعرب بعض السكان الذين يزدحمون في مراكز الاختبار عن قلقهم، اليوم السبت، من أن إجراء الاختبار نفسه يمكن أن يعرضهم للفيروس.

وأبلغ الناس وكالة "رويترز"، أن السلامة أصبحت موضوعًا ساخنًا على مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي بين 11 مليون نسمة من سكان ووهان، عندما التقوا في مواقع اختبار في الهواء الطلق في العيادات والمرافق الأخرى. قال الكثير، رغم ذلك، إنهم يدعمون الحملة التطوعية.

وقال أحد سكان ووهان طلب عدم نشر اسمه: "بعض الناس عبروا عن قلقهم في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاختبارات التي تتطلب من الناس التجمع وما إذا كان هناك أي خطر للإصابة".

وأضاف: "لكن آخرين دحضوا هذه المخاوف قائلين، إن مثل هذه التعليقات لا تدعم الحكومة".

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عادت السلطات الصحية في ووهان إلى العمل بعد تأكيدها في نهاية الأسبوع الماضي أول مجموعة من الإصابات الجديدة في وسط الصين منذ إطلاقها من الإغلاق الافتراضي في 8 أبريل.

دفعت الحالات الجديدة - جميعهم من الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض من قبل - سلطات ووهان إلى إطلاق بحث على مستوى المدينة عن حاملي الفيروس بدون أعراض، بهدف قياس مستوى خطر فيروس COVID-19.

على الرغم من أن دور السينما وصالات الولائم في ووهان لا تزال مغلقة للحد من التجمعات الكبيرة، إلا أن الاختبار يتطلب من الأشخاص الانتظار في طوابير طويلة، وأحيانًا فوضوية.

ويقول بعض الخبراء، إن نطاق الاختبار غير المسبوق يشير إلى المستوى الرسمي للقلق. ويقول آخرون، إنها عملية مكلفة للغاية ويتساءلون عن فعاليتها.