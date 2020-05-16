كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على المشتبه به في الإبادة الجماعية في رواندا بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة العدل الفرنسية، أن المشتبه فيه في الإبادة الجماعية في دولة رواندا، فيليسين كابوغا، المتهم بتمويل الميليشيات التي ذبحت نحو 800 ألف شخص، اُعتقل، اليوم السبت، بالقرب من باريس بعد 25 عامًا من الفرار.

وبحسب الوزارة، فإن الرجل البالغ من العمر 84 عامًا، وهو أكثر الرجال المطلوبين في رواندا وتم الإعلان عن مكافأة أمريكية بقيمة 5 ملايين دولار على رأسه، كان يعيش تحت هوية مزورة في شقة في أسنيريس سور سين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة، إن الدرك الفرنسي اعتقله الساعة 0530 بتوقيت جرينتش اليوم السبت.

وهو رجل أعمال من الهوتو متهم بتمويل الميليشيات التي ذبحت نحو 800 ألف من التوتسي والهوتو المعتدلين على مدى 100 يوم في عام 1994.

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وقال البيان: "منذ عام 1994، ظل فيليسين كابوغا، المعروف بأنه ممول الإبادة الجماعية في رواندا، بمنأى عن العقاب في ألمانيا وبلجيكا والكونغو كينشاسا وكينيا وسويسرا".

وأضاف، أن الاعتقال يمهد الطريق لإحضار الهارب أمام محكمة استئناف باريس وبعد ذلك الى المحكمة الدولية في لاهاي.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا "كابوغا" بتهم الإبادة الجماعية.

ولا تزال العدالة الدولية تلاحق اثنين آخرين من المشتبه بهم في الإبادة الجماعية في رواندا، هما أوغستين بيزيمانا وبروتيس مبيرانيا.

