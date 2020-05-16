كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر تسجل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في قطر، اليوم السبت، تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يتجاوز 30 ألفا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1153 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما أكدت الفحوص الطبية تماثل 190 حالة للشفاء.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان لها، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 29425 حالة، موضحة أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقًا.

وأضافت أنه تم أيضًا تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة، وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة للوزارة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

Advertisements

وأشارت إلى أن حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وأوضحت أنه تم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب وضعية كل حالة.

وكشف عن تسجيل 190 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في قطر إلى 3546 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

