عاجل.. رئيس وزراء اسبانيا يعلن رغبته في تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا

أعلن رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز، السبت، أنه سيمدد حالة الطوارئ التي كان من المقرر أن تنتهي في 24 ماي، “لنحو شهر”، حتى نهاية عملية رفع تدابير العزل.

وقال المسؤول الإسباني، في كلمة نقلتها محطات التلفزيون، “يجب أن تكون هذه آخر حالة طوارئ وتستمر حتى نهاية رفع تدابير العزل”.

وأعلنت مدريد حالة الطوارئ لأول مرة منتصف شهر مارس، ما سمح للحكومة بفرض عزل من الأكثر صرامة لسكانها البالغ عددهم 47 مليون نسمة، لكنّها بدأت تخفيفه نهاية شهر أبريل الماضي.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية قد أعلنت اليوم، عن 102 وفاة جديدة، و415 إصابة إضافية بفيروس كورونا في البلاد.

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في السياق، ارتفع عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 230183، حالة اليومم السبت.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في إسبانيا 27459، بينما وصل عدد المتعافين إلى 144783.

يأتي ذلك بعد مرور حوالي 15 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا، طبقا لما ذكرته الوكالة.