سجلت عدد من مناطق ومدن المملكة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تساقطات مطرية هامة، وفق ما كشفته مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت.
وسجل بالنواصر: 38 ملتر من التساقطات، وببني ملال: 30 ملم، وبخريبكة: 20 ملم، وبفاس: 16 ملم، وبعمالات وأقاليم الدار البيضاء- أنفا، وآيت ملول، وبنسليمان : 13 ملم.
كما سجلت 8 ملمترات بالمحمدية، و7 بالرباط سلا، والجديدة، و5 ملمترات بسطات، و4 ملمترات بمراكش والصويرة-المطار.
كما سجلت 3 ملمترات بكل من آسفي، وإفران وأكادير، و2 ملمترات بتطوان وطنجة وتارودانت، وتزنيت، وملمتر واحد بالحسيمة والشاون، والقنيطرة، وتازة، والرشيدية.
بالإضافة إلى ذلك سجل أقل من ملمتر بكل من : وجدة، بوعرفة، الناظور، ميدلت، سيدي إفني، كلميم، تاوريرت.
كانت هذه تفاصيل خبر أعلاها بالنواصر.. تساقطات مطرية متفاوتة سجلت بـ32 مدينة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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