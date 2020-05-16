إيطاليا تعلن إعادة فتح حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي ابتداء من 3 يونيو المقبل

قررت الحكومة الإيطالية السماح بالسفر من وإلى إيطاليا اعتبارا من الثالث يونيو القادم.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة، اليوم السبت، أنه تم خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مساء أمس الجمعة برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الموافقة على فتح الحدود لمواطني الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى فرض حظر صحي.

وأبرز بيان رئاسة الحكومة، أن ذلك قد يتغير في حال برز مجددا أي “خطر وبائي”.

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وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن حظر السفر سيظل مفروضا على دخول البلاد من الدول الأخرى.

وذكرت المصادر ذاتها، أنه في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، كان الدخول إلى إيطاليا والسفر بين الاقاليم ممكنا فقط في الحالات الاستثنائية، مثل السماح للمواطنين والسكان العالقين في الخارج بالعودة إلى إيطاليا.

ويندرج قرار إيطاليا فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي، في إطار مرسوم جديد يتعلق بمرحلة جديدة، تسمح ابتداء من 18 ماي الجاري، بتخفيف قيود الحجر الصحي أكثر و منح حرية أكبر للمواطنين.