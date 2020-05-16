كورونا في إسبانيا.. أزيد من 27 ألف و500 حالة وفاة وتعافي أكثر من 144 ألف حالة

ارتفع عدد حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إسبانيا بـ102 حالة وفاة جديدة في ظرف 24 ساعة، وهو ما يمثل تراجعا طفيفا مقارنة مع أمس الجمعة (138 حالة وفاة)، ما رفع عدد حالات الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 27 ألف و563 حالة، حسب ما أعلنته وزارة الصحة زوال اليوم السبت.

وكشفت بيانات وزارة الصحة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس سجلت زيادة بـ539 حالة إصابة، في ظرف 24 ساعة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد 230 ألف و 698 حالة إصابة.

أما عدد المصابين بالوباء، الذين تماثلوا للشفاء التام، فقد سجل زيادة بـ337 حالة في ظرف 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 144 ألف و446 حالة .

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ودخلت إسبانيا شهرها الثالث من الحجر الصحي الشامل، الذي سيستمر بعد أن تقرر تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالي إلى غاية 24 ماي.

وانتقلت 11 من الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي ابتداء من الاثنين الماضي، إلى المرحلة الأولى من مخطط رفع العزل التام، والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية الذي يتضمن أربع مراحل ويستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل بينما ستدخل خمس جهات أخرى هذه المرحلة بشكل جزئي.

وقد تم استبعاد جهة مدريد الأكثر تضررا في البلاد، من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، من الانتقال إلى هذه المرحلة “لأنها لا تستوفي الشروط اللازمة للمرور إلى المرحلة التالية على الرغم من طلب الحكومة المحلية للجهة الرفع التدريجي لحالة الإغلاق التام”.