شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تعلن شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية،اليوم السبت، شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في إلى 3843 حالة.

Advertisements وذكرت الوزارة في بيان لها ،بإن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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