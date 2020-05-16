ارتفاع إصابات كورونا في قطر

السبت 16 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 15 حالة .



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وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 1547 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 30972 حالة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي المتعافين إلى 3788 حالة .