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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تحقق في وفاة طبيبة حامل بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 16 مايو 2020
كشف وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد عن فتح تحقيق في ظروف وفاة طبيبة حامل في شهرها الثامن بمستشفى بلدة رأس الوادي بولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، بفيروس كورونا المستجد.
وأثارت وفاة الطبيبة وفاء بوديسة (28 عاماً) جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها كان يفترض أن يتم إعفائها من العمل تنفيذاً للتدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار جائحة كورونا.
وقال بن بوزيد، في تصريح لصحيفة "الخبر" في نسختها الإلكترونية، إنه أمر بفتح تحقيق داخلي إداري لمعرفة ملابسات وفاة الطبية، وما إذا كانت فعلاً أرغمت على العمل رغم وضعها الصحي.
وأضاف: "كلفت المفتش العام لوزارة الصحة بإجراء التحقيق، ومعرفة الدافع الذي جعل هذا الطبيبة تعمل رغم أنها حامل، علما أنّ التعليمات في هذا الإطار واضحة بتسريح النساء الحوامل من العمل".
وتابع: "إذا تأكد فعلاً أنها أرغمت على العمل، فسيعاقب مدير المستشفى وكذا مسؤولها المباشر في العمل".
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