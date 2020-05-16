وكالة: المليشيات الحوثية تبيع محاليل فحص كورونا للمستشفيات الخاصة

السبت 16 مايو 2020

كشفت مصادر طبية في العاصمة اليمنية صنعاء مصير أكثر من عشرين ألف فحص زودت بها منظمة الصحة العالمية المليشيات الحوثية والخاصة بالكشف عن كورونا.



ونقلت وكالة خبر عن المصادر أن المليشيات باعت الكمية التي حصلت عليها كدعم من منظمة الصحة- باعتها المستشفيات الخاصة، فيما اكتفت بتوزيع حوالى ألفي فحص على المستشفيين الجمهوري والثورة بصنعاء.

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وذكرت المصادر أن الفحوصات التي في مستشفيي الثورة والجمهوري خاصة بقيادات ومشرفي المليشيات، فيما تباع الفحوصات للمواطنين في المشافي الخاصة بأكثر من 150 ألف ريال يمني قيمة الفحص الواحد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت المليشيات الحوثية بتزويدها بنتائج عشرين ألف فحص قدمتها كدعم لها، فيما تواصل المليشيات المراوغة والتحايل على مطلب المنظمة العالمية