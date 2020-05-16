شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين .. 72 إصابة جديدة بكورونا و113 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 113 حالة إضافية وتسجيل 72 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 47 حالة لعمالة وافدة، و25 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

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