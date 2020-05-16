شكرا لقرائتكم خبر عن 108 إصابة جديدة بكورونا في غانا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الغانية عن تسجيل 108 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. وأوضحت في بيانها اليومي لمتابعة انتشار فيروس كورونا ، أن العدد الاجمالي لاصابات كورونا ارتفع إلى 5638 حالة منذ ظهور الفيروس فيها، مع استقرار في حالات الوفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 108 إصابة جديدة بكورونا في غانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.