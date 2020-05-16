اعتقلت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، فيليسيان كابوجا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا، في منطقة من العاصمة باريس، بحسب وزارة العدل الفرنسية.
وأضافت الوزارة في بيان أن كابوجا (84 عاما) كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيار سور سين قرب باريس وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاما.
وقالت الوزارة إن أفراد الأمن الفرنسيين اعتقلوه في الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش اليوم السبت.
وصدرت بحق فيليسيان كابوجا - الذى احتل المركز الخامس فى القائمة - لائحة اتهام بالإبادة الجماعية وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الإنساني الدولي.
وقالت الوزارة إن أفراد الأمن الفرنسيين اعتقلوه في الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش اليوم السبت.
وصدرت بحق فيليسيان كابوجا - الذى احتل المركز الخامس فى القائمة - لائحة اتهام بالإبادة الجماعية وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الإنساني الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 25 عاماً.. 'كابوجا' يقع في قبضة السلطات الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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