بعد 25 عاماً.. 'كابوجا' يقع في قبضة السلطات الفرنسية

وأضافت الوزارة في بيان أن كابوجا (84 عاما) كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيار سور سين قرب باريس وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاما.

وقالت الوزارة إن أفراد الأمن الفرنسيين اعتقلوه في الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش اليوم السبت.



وصدرت بحق فيليسيان كابوجا - الذى احتل المركز الخامس فى القائمة - لائحة اتهام بالإبادة الجماعية وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الإنساني الدولي.