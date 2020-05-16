الداخلية توضح تفاصيل حادث السير الذي تعرضت له احدى عجلات مكتب الوزير

أوضحت وزارة الداخلية، السبت، تفاصيل حادث السير الذي تعرضت احدى عجلات مكتب الوزير في مدينة تكريت، فيما أكدت استشهاد احد المنتسبين وإصابة ثلاثة بجروح. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "إحدى عجلات مكتب وزير الداخلية تعرضت لحادث سير في محافظة صلاح الدين"، مبينة أنه "أثناء الحادث استشهد أحد المنتسبين وأصيب ثلاثة آخرون". وأضافت أن "وزير الداخلية ذهب وعاد بالطائرة ولم يذهب براً". وكان مصدر أمني افاد، اليوم السبت، بمصرع منتسب وإصابة ثلاثة ضمن موكب وزير الداخلية عثمان الغانمي بحادث سير في تكريت.

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