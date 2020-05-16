احصائية جديدة لوفيات وإصابات كورونا حول العالم

وتجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ4.6 مليون حول العالم، في حين تخطى تعداد الوفيات 308 ألف شخص.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار الماضي أن فيروس كورونا أضحى وباءً عالمياً (جائحة)، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لمواجهته.

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واتخذت معظم دول العالم في سبيل مكافحة "كورونا"، إجراءات استثنائية تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، ومنع التجمعات، وإلغاء الأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

وتجرى حالياً العديد من التجارب المختبرية والسريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان في محاولة لإنتاج دواء أو لقاح ضد الفيروس، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن شيء ملموس حتى الآن.