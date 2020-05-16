الساحرة المستديرة تتحدى كورونا.. كرة القدم تدور على العشب مجدداً في أوروبا

ويواجه الدوري الألماني لكرة القدم، أول بطولة كرة قدم أوروبية كبرى تعود عجلتها إلى الدوران اليوم السبت، مخاطر وتحديات كبيرة، إذ عليه أن يبرهن للعالم أن الرياضة الاحترافية قادرة على التعايش مع فيروس كورونا المستجد رغم الصعوبات.وعند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت بغداد، ستُطلق صافرة البداية لخمس مباريات من الدرجة الأولى في خمسة ملاعب خالية من الجماهير، مدشنة حقبة جديدة من تاريخ كرة القدم.

وأعلن مدرب بايرن ميونيخ هانز فليك "العالم أجمع ينظر الآن إلينا"، مؤكدا أن "نجاحا صحيا سيعطي إشارة لكل النوادي الأخرى".

وإلى الجنوب أعادت اليونان في اليوم نفسه فتح 515 شاطئا خاصا شرط احترام قواعد صارمة منها حظر نصب المظلة على مسافة تقل عن أربعة أمتار من مظلة أخرى.



وفي الرابع من ايار أعيد فتح الشواطئ العامة، في أول يوم من تخفيف العزل تدريجيا في اليونان.

أما النمسا الرائدة في مجال رفع العزل، فقد تخطت مرحلة رمزية مهمة الجمعة مع إعادة فتح مطاعمها ومقاهيها.

ويعيد مزار لورد جنوب غرب فرنسا فتح أبوابه السبت أمام الزوار لكن فقط الذين يأتون بمفردهم، قبل أن يفتح الفاتيكان أبواب كاتدرائية القديس بطرس الإثنين.

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وفي أوروبا تستعد دول أخرى للخروج ببطء من العزل الذي فرض في مارس لوقف تفشي الوباء.

وفي إيرلندا سيتمكن أشخاص اعتبارا من الإثنين من العودة إلى العمل خصوصا في قطاع البناء وستفتح بعض المتاجر كتلك التي تبيع معدات بستنة ونظارات.

وسيكون من الممكن الالتقاء في الخارج مع أربعة أشخاص كحد أقصى شرط احترام مسافة المترين. كما قررت دبلن فرض حجر من 14 يوما لأي شخص قادم من الخارج.

وبدأت إسبانيا بأخذ الحرارة وبتطبيق حجر طوعي من 14 يوما.