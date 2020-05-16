مصرع منتسب وإصابة ثلاثة من موكب وزير الداخلية بحادث سير في تكريت (صور)

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "منتسباً ضمن موكب وزير الداخلية لقي مصرعه، فيما أصيب ثلاثة آخرين، بحادث سير على طريق تكريت السريع اثناء عوتهم الى بغداد".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الوزير عثمان الغانمي لم يكن مع الموكب وعاد بطائرة عسكرية إلى بغداد".



وأدناه صور تناقلها ناشطون لحادث السير: