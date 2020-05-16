نجدة بغداد تعلن اعتقال 144 مخالفاً لحظر التجوال خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، عن اعتقال 144 شخصاً مخالفاً لحظر التجوال خلال 24 ساعة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال 24 ساعة الماضية تم القبض على (144) شخصا مخالفا لتعليمات أوقات حظر التجوال".
وأضاف البيان أنه "تم القبض على (19) متسولا ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".
وأضاف البيان أنه "تم القبض على (19) متسولا ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".
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