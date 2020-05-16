نجدة بغداد تعلن اعتقال 144 مخالفاً لحظر التجوال خلال 24 ساعة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال 24 ساعة الماضية تم القبض على (144) شخصا مخالفا لتعليمات أوقات حظر التجوال".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على (19) متسولا ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

