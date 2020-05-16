8 قتلى في هجوم لطالبان على نقاط أمنية شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 8 من قوات الأفغانية وأصيب 9 آخرون في هجمات لحركة طالبان على نقاط تفتيش أمنية في إقليم باكتيا جنوب شرقي البلاد، بحسب مسؤولين.



وقال عضو المجلس الإقليمي محمد رحمن قادري، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) السبت، إن القوات كانت تحمي سدا متعدد الاستخدامات في مقاطعة أحمد آبا.

من جانبه، قال حاكم مقاطعة سامكاني عبد الرحمن زرماتي إن مسلحي طالبان خطفوا 12 مدنيا بعد تهديدهم، فيما لم تصدر الحركة تعليقا.

والخميس، فجر مسلحون شاحنة مفخخة في العاصمة باكتيا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وفي إقليم غور بوسط البلاد، قال مسؤول آخر إن مقاتلي طالبان سيطروا على نقطة تفتيش في فيروزكوه عاصمة الإقليم، وقتلوا ثلاثة من القوات الحكومية وأسروا 11 آخرين.

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واشتد القتال في أفغانستان بعدما أمر الرئيس أشرف غني جيش البلاد بشن هجوم على طالبان هذا الأسبوع بعد هجمات على مستشفى ولادة في كابول وجنازة في ننكرهار أودت بحياة أكثر من 50 شخصا.

يأتي ذلك في الوقت الذي، قال فيه المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، الجمعة، إن موعدًا جديدًا لمحادثات السلام الداخلية بين الأفغان قيد المناقشة.

وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات في 10 مارس/ آذار الماضي بموجب اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان تم توقيعه في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها تأخرت بسبب بطء وتيرة الإفراج عن السجناء والخلافات حول تكوين الحكومة الأفغانية والعنف.

وتوقع الاتفاق إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 سجين من طالبان مقابل 1000 سجين من أنصار الحكومة قبل بدء محادثات السلام.