شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تستقبل السياح بداية الشهر القادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافقت الحكومة الإيطالية اليوم السبت على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو، في الوقت الذي تتحرك فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في بسبب فيروس كورونا.



وأعلنت إيطاليا اليوم أنها ستعيد فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي اعتبارا الشهر القادم.

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