شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 404 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم "السبت" عن تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 5029 حالة.



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وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم إن الإصابات تشمل 67 حالة لعمانيين، و337 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 1436، لافتة إلى تسجيل 20 حالة وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.