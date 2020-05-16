شكرا لقرائتكم 6 سنوات سجن لباحثة فرنسية في إيران.. وباريس تستنكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد حوالي سنة على توقيفها، أصدرت محكمة إيرانية، السبت، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على عالمة الإنتروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي فاريبا عادلخاه بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي"، بحسب ما أفاد محاميها سعيد دهقان.

وقال المحامي إن حكما آخر بالسجن لمدة عام صدر أيضا على الباحثة الإيرانية الفرنسية بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية، لكنها ستنفذ فقط الحكم الأطول مدة. كما أوضح أنه يمكن استئناف هذا الحكم.

باريس تستنكر

في المقابل، طالبت فرنسا إيران بالإفراج فورا عن الباحثة فاريبا عادلخاه، مستنكرة الحكم الذي صدر بحقها.

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يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان احتجز في 5 حزيران/يونيو 2019 من مطار طهران الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه الخبيرة في علم الأنتروبولوجيا وزميلها الباحث المتخصص بالقرن الإفريقي رولان مارشال، الذي أفرج عنه في مارس 2020.

وقد بدأت محاكمتها في الثالث من آذار/مارس الماضي أمام الغرفة الـ15 للمحكمة الثورية في طهران.

وفي فبراير الماضي، أوقفت إضرابا عن الطعام امتد لأكثر من 45 يوما، بناء على مناشدات ناشطين وباحثين إيرانيين.

وكانت بعض الصحف الفرنسية أشارت العام الماضي إلى إمكانية ابرام صفقة تفضي إلى الإفراج عنها. وذكرت صحيفة "لو فيغارو" في حينه أن أحد الأسباب المحتملة لاعتقال الباحثة الإيرانية - الفرنسية فريبا عادلخاه هي أن السلطات الإيرانية تنوي مبادلتها مع سجين إيراني في فرنسا وهو جلال روح الله نجاد، الخبير ببرنامج الصواريخ التابع للحرس الثوري.