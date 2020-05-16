الصحة البحرينية: تسجيل 72 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 113 حالة إضافية

كشفت وزارة الصحة في البحرين، عن "تسجيل 72 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 47 حالة لعمالة وافدة، و25 حالة لمخالطين لحالات قائمة"، لافتةً إلى "تعافي 113 حالة إضافيّة مصابة بالفيروس".
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة يوم أمس، "تعافي 3 حالات إضافيّة مصابة بكورونا، وتسجيل 164 حالة قائمة جديدة، منها 130 حالة لعمالة وافدة و34 حالة لمخالطين لحالات قائمة".
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