رئاسة تركيا: سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية دعوة لصراعات جديدة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عن "أن سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية، هي دعوة لصراعات جديدة بالمنطقة"، داعيا إسرائيل "للتوقف الفوري عن أعمالها غير القانونية".
وأشار في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "يتعين على إسرائيل التوقف عن هذه الأعمال غير القانونية، وعلى العالم أن يوقف هذا التخريب الهمجي الحديث، وتركيا وكل من لديه ضمير، سيواصلون وقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني".
واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، نهاية نيسان الماضي، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية اعتبارا من أول حزيران المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة، حيث سيصل الضم إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.
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