رئاسة تركيا: سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية دعوة لصراعات جديدة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية ​إبراهيم قالن​، عن "أن سياسة الاحتلال والضم ال​إسرائيل​ية، هي دعوة لصراعات جديدة بالمنطقة"، داعيا إسرائيل "للتوقف الفوري عن أعمالها غير القانونية".

وأشار في تصريح على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أنه "يتعين على إسرائيل التوقف عن هذه الأعمال غير القانونية، وعلى العالم أن يوقف هذا التخريب الهمجي الحديث، و​تركيا​ وكل من لديه ضمير، سيواصلون وقوفهم بجانب ​الشعب الفلسطيني​".

واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" ​بيني غانتس​، نهاية نيسان الماضي، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من ​الضفة الغربية​ اعتبارا من أول حزيران المقبل، وتشمل غور ​الأردن​ وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة، حيث سيصل الضم إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.