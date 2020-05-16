أعلنت وزارة الدفاع التركية، "أنّها تمكّنت بواسطة آليّات الاستطلاع والمراقبة من تحديد أماكن إرهابيّين في منطقتي الزاب، وأفاشين باسيان، في شمالي العراق.
ولفتت في بيان، إلى أنّ "سلاح الجو شنّ غارات على الهدفَين وحيّد إرهابيَّين اثنين"، مشدّدةً على "استمرار الجيش التركي في عمليّاته ضدّ منظّمة "بي كا كا"، بكلّ عزم وإصرار".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: القضاء على إرهابيَين اثنين بغارات شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.