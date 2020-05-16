الدفاع التركية: القضاء على إرهابيَين اثنين بغارات شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، "أنّها تمكّنت بواسطة آليّات الاستطلاع والمراقبة من تحديد أماكن إرهابيّين في منطقتي الزاب، وأفاشين باسيان، في شمالي ​العراق​.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "سلاح الجو شنّ غارات على الهدفَين وحيّد إرهابيَّين اثنين"، مشدّدةً على "استمرار ​الجيش التركي​ في عمليّاته ضدّ منظّمة "بي كا كا"، بكلّ عزم وإصرار".