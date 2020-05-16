مقتل وجرح 10 عناصر من الحشد الشعبي شرقي العراق إثر تصديهم لداعش

أعلنت هيئة ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​، مقتل أربعة عناصر من اللواء 23 أثناء إحباطهم هجوما ل​تنظيم داعش الإرهابي​ في محافظة ​ديالى​ شمالي شرقي البلاد.

وأشار بيان للحشد الشعبي اليوم، إلى أنه "استشهد إثر العملية الإرهابية الجبانة لفلول داعش في ناحية العظيم أربعة شهداء وهم: علاء التميمي، وجعفر العنبكي، واحمد العنبكي، ووسام العجيمي، كما أسفر الهجوم الإرهابي الغادر عن إصابة 6 مقاتلين أبطال".

تجدر الإشارة إلى أن قوات الحشد الشعبي في العراق، أعلنت أمس صدها لتسلل عناصر تنظيم داعش قرب سد ​سامراء​ ب​محافظة صلاح الدين​ شمالي البلاد، كما أنه أحبط عملية تسلل لزورق معاد يحمل عناصر لداعش، لافتا الى "التصدي للإرهابيين قبل إجبارهم على الفرار".