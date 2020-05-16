أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مقتل أربعة عناصر من اللواء 23 أثناء إحباطهم هجوما لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى شمالي شرقي البلاد.
وأشار بيان للحشد الشعبي اليوم، إلى أنه "استشهد إثر العملية الإرهابية الجبانة لفلول داعش في ناحية العظيم أربعة شهداء وهم: علاء التميمي، وجعفر العنبكي، واحمد العنبكي، ووسام العجيمي، كما أسفر الهجوم الإرهابي الغادر عن إصابة 6 مقاتلين أبطال".
تجدر الإشارة إلى أن قوات الحشد الشعبي في العراق، أعلنت أمس صدها لتسلل عناصر تنظيم داعش قرب سد سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد، كما أنه أحبط عملية تسلل لزورق معاد يحمل عناصر لداعش، لافتا الى "التصدي للإرهابيين قبل إجبارهم على الفرار".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وجرح 10 عناصر من الحشد الشعبي شرقي العراق إثر تصديهم لداعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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