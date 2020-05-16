سلطات عمان تسجل 404 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا بـ24 ساعة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​سلطنة عمان​ تسجيل 404 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة. ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 5029 إصابة، ومن بين الإصابات الجديدة 67 تعود لعمانيين، و337 لوافدين غير عمانيين، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح إجمالي الوفيات 20 حالة".

ويشير بيان الوزارة، إلى أنه يلاحظ ارتفاع كبير في عدد الإصابات الجديدة (404) مقارنة مع (284) إصابة جديدة يوم أمس الجمعة. داعيةً المواطنين إلى "التقيد بإجراءات السلامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في عمان".