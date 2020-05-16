السلطات الفرنسية تعتقل "كابوجا" بعد 25 سنة من عمليات البحث عنه

اعتقلت السلطات الفرنسية، فيليسيان كابوجا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا، في منطقة من العاصمة باريس، بحسب وزارة العدل الفرنسية.
وأضافت الوزارة في بيان: "كابوجا البالغ من العمر 84 عاما كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيار سور سين قرب باريس وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاما"، مشيرة الى إن "أفراد الأمن الفرنسيين اعتقلوه فجرا".
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