السلطات الفرنسية تعتقل "كابوجا" بعد 25 سنة من عمليات البحث عنه

اعتقلت السلطات الفرنسية، فيليسيان كابوجا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية ب​رواندا​، في منطقة من العاصمة ​باريس​، بحسب ​وزارة العدل​ الفرنسية.

وأضافت الوزارة في بيان: "كابوجا البالغ من العمر 84 عاما كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيار سور سين قرب باريس وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاما"، مشيرة الى إن "أفراد ​الأمن​ الفرنسيين اعتقلوه فجرا".