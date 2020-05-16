الصحة الإيرانية: 35 حالة وفاة و1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 35 حالة وفاة و1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لترتفع الوفيات إلى 6937 والإصابات إلى 118 ألفا و392.
وكانت طهران سجلت امس أكثر من 2100 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19، في أعلى حصيلة للإصابات اليومية منذ أكثر من شهر ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 116635. كما حذرت السلطات، في هذه الدولة الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط، من ظهور بؤر جديدة للعدوى في البلاد.
يذكر انه منذ ظهور أولى الإصابات في شباط على أراضيها، تواجه الجمهورية الإسلامية صعوبة في احتواء تفشي الفيروس.
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