فتح 500 شاطئ يوناني بسبب الحر ومنع وجود أكثر من 40 شخصا بألف متر مربع

قررت السلطات اليونانية فتح 515 شاطئا أمام الزوار بسبب موجات الحرارة التي تشهدها اليونان، حيث تجاوزت 40 درجة مئوية، حيث تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة لم يتم تسجيلها منذ 150 عاما.
وأغلقت السلطات اليونانية في منتصف آذار الماضي، الشواطئ أمام الناس كجزء من الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا، لكن بسبب ارتفاع دجات الحرارة في الأيام الأخيرة، حيث بلغت 42 درجة في الظل، قررت السلطات إعادة فتح الشواطئ أمام المصطافين. ووضعت السلطات مجموعة من الشروط لمنع تفشي فيروس كورونا، أهمها منع وجود أكثر من 40 شخصا في كل 1000 متر مربع.
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